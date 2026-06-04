Centri estivi ecco il bando per i contributi | fino a 300 euro a bambino
Le famiglie possono già fare domanda per ottenere contributi fino a 300 euro per bambino, destinati alla frequenza di centri estivi e attività estive di nido. Il bando è aperto e permette di accedere a finanziamenti per coprire i costi delle attività durante la stagione estiva. Le richieste devono essere presentate seguendo le modalità stabilite dall’ente competente.
Le famiglie interessate possono già presentare domanda per ottenere i contributi economici destinati alla frequenza dei centri estivi e delle attività estive di nido. Le richieste devono essere presentate esclusivamente online entro il 30 giugno e consentono di accedere a un sostegno economico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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