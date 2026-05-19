Aiuti alle famiglie al via i contributi per i centri estivi | fino a 100 euro a settimana per la retta

Fino al 30 giugno, le famiglie dei Comuni della Bassa Romagna possono presentare domanda per ottenere un contributo destinato ai centri estivi del 2026. Il sostegno prevede un massimo di 100 euro a settimana per la retta, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a conciliare lavoro e cura dei figli durante il periodo estivo. La richiesta può essere presentata entro la scadenza stabilita, seguendo le modalità previste dai servizi comunali.

Fino a martedì 30 giugno le famiglie dei Comuni della Bassa Romagna possono richiedere il contributo di conciliazione vita-lavoro per i centri estivi 2026. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito anche quest'anno al progetto regionale “Conciliazione vita-lavoro”, per sostenere le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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AL VIA I BANDI PER I CENTRI ESTIVI, BERNAVA: «SOSTEGNO CONCRETO A FAMIGLIE E ASSOCIA... | 18/03/2026

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