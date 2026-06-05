Domani si concluderanno tutti i campionati di volley, con le formazioni reggiane che mostrano un clima di tensione. L’ICaRe ha comunicato l’addio a dieci giocatrici, segnando un cambiamento significativo per la squadra. La fine delle competizioni coincide con l’incertezza sul futuro del settore e sulla composizione delle rose per la prossima stagione. Le giocatrici coinvolte sono state ufficialmente salutate dal club. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi di questa decisione.

Si chiudono ufficialmente domani tutti i campionati di volley e per quanto riguardo le formazioni reggiane si percepisce già un clima. d’agitazione. Il più incerto riguarda la Tirabassi & Vezzali, di recente promossa nella nuova Serie A3. Ma A3 vuol dire team sportivo costituito come società di capitale con un minimo di 25.000 euro, fidejussione bancaria per la stessa cifra, palazzetto di una certa capienza e spazi oltre le linee di gioco. Il tutto fa dire alla formazione di Campagnola sul proprio sito: "In tanti si staranno domandando qual è il futuro di OSGB in Serie A, ma purtroppo su questo siamo ancora in silenzio stampa". In un primo tempo si pensava che Campagnola potesse cedere il titolo di A3 a Modena Volley, ma la federazione ha ribadito che essendo l’A3 una serie nuova, non sono ammesse cessioni dei titoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campagnola: futuro incerto. L’ICaRe saluta 10 giocatrici

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