Rebus Sarri | il futuro alla Lazio è incerto

Il futuro di Sarri alla guida della Lazio resta senza conferme definitive. Nonostante il contratto firmato fino a giugno del 2028, non ci sono garanzie che l’accordo venga rispettato dal tecnico. La situazione attuale lascia aperte diverse possibilità, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni concrete da parte delle parti coinvolte. La società non ha ancora comunicato eventuali piani di rinnovo o di separazione.

Il futuro di Sarri sulla panchina della Lazio è incerto: non basta il contratto fino a giugno del 2028 a dare certezze che l'accordo venga rispettato soprattutto da parte del tecnico. Ballano oltre 11 milioni lordi nel prossimo biennio che rendono la posizione dell'attuale allenatore biancoceleste di assoluta forza. È una cifra troppo alta per pensare a un esonero in caso di rottura, il bilancio della Lazio, già in grande sofferenza, non può permettersi un'eventualità di questo genere. Peraltro lo storico del presidente Lotito non depone a favore di una soluzione del genere quasi mai usata dal numero uno del club che ha sempre visto di malavoglia la possibilità di pagare due tecnici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rebus Sarri: il futuro alla Lazio è incerto Leggi anche: Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione Leggi anche: Corriere dello Sport – il futuro alla Lazio è un rebus Temi più discussi: Lazio, il futuro è un rebus: da Sarri al mercato, tutto è in bilico; Sarri può lasciare la Lazio? Occhio alla Fiorentina e Lotito valuta già 2 profili; Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione; Sarri Lazio il suo futuro resta un rebus | possibile separazione a fine stagione Mezza Serie A segue la situazione. Rebus Sarri: il futuro alla Lazio è incertoIl futuro di Sarri sulla panchina della Lazio è incerto: non basta il contratto fino a giugno del 2028 a dare certezze che l’accordo ... iltempo.it Lazio-Sarri, futuro da decifrare: Grosso in lista in caso di addio, idea PisacaneIl futuro resta da decifrare per Sarri e la Lazio: Mau potrebbe restare ma chiede delle garanzie. Grosso e Pisacane in lista in caso di addio ... cittaceleste.it Tra i nuovi giocatori arrivati nella sessione invernale di mercato spiccano Kenneth #Taylor e Daniel #Maldini, diventati inamovibili nella formazione ideata da Maurizio #Sarri Resta invece un rebus Petar #Ratkov, ad oggi scarsamente utilizzato dal tecnico - facebook.com facebook Rebus Romagnoli: tra il "no" di Sarri a gennaio e le promesse di Lotito, il futuro del centrale resta un giallo. L'ombra del Qatar e la scadenza 2027 spaventano la difesa della Lazio. Cosa succederà a giugno #Romagnoli #Calciomercato #SSLazio x.com