Varese molestie sessuali a giocatrici minorenni | allenatore di volley condannato a 10 anni e 6 mesi

Un allenatore di pallavolo è stato condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per molestie sessuali rivolte a giocatrici minorenni. La sentenza è stata pronunciata in una corte di Varese, dove sono stati valutati gli atti e le testimonianze raccolte durante il processo. La decisione include anche pene accessorie, che saranno definite nelle prossime settimane. La vicenda riguarda episodi avvenuti negli ultimi anni, emersi a seguito di denunce presentate dalle vittime.

Varese, 19 maggio 2026 – Condanna a 10 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e a una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro per ciascuna parte civile, per un ex allenatore di volley di 55 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune giovani atlete di una squadra femminile amatoriale del Varesotto. La sentenza è stata pronunciata dal gup del tribunale di Varese Rossana Basile al termine del processo con rito abbreviato. L'avvocato difensore Marco Natola attende ora il deposito delle motivazioni, previsto entro 75 giorni, per valutare l'eventuale ricorso in Appello. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2024 e il 2025 e avrebbero coinvolto ragazze tra i 13 e i 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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