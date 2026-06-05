Coldiretti Sondrio ha rafforzato la propria presenza in piazza Sant’Antonio, nel cuore della città. Stamane, sono stati esposti e venduti prodotti agricoli locali, con la partecipazione di diversi produttori. La campagna Amica si conferma come punto di riferimento per l’acquisto diretto e di qualità. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede il coinvolgimento di aziende agricole della zona. La piazza è stata aperta al pubblico dalle prime ore del mattino.

Coldiretti Sondrio consolida la propria presenza nel principale centro della Bassa Valle e stamane è pronta a tingere di giallo il cuore della città del Bitto con il taglio del nastro, alle 9 in piazza Sant’Antonio, del nuovo Mercato di Campagna Amica che nasce sulla scia del positivo riscontro ottenuto dal mercato agricolo del giovedì (sempre di mattina) in Piazza V Alpini. Miele, ortofrutta, uova, ma anche trote, formaggi vaccini e caprini, salumi e affettati, oltre a prodotti derivati dalla lana e articoli per la cosmesi si potranno così trovare in un’unica, nuova, prestigiosa vetrina pensata per dare giusto rilievo al meglio delle produzioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campagna amica più forte in città. Prodotti in piazza Sant’Antonio

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