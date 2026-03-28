Milano inaugura il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Lima Giorni e orari

Oggi a Milano è stato inaugurato un nuovo Mercato Agricolo Coperto promosso da Campagna Amica, l'associazione degli agricoltori italiani. La cerimonia si è svolta in piazza Lima e ha visto la presenza di rappresentanti locali e di operatori del settore. Il mercato è aperto a partire da questa mattina e sarà disponibile in determinati giorni e orari stabiliti.

Milano, 28 marzo 2026 – Ci siamo. Oggi, sabato 28 marzo, a Milano apre un nuovo Mercato Agricolo Coperto di Campagna Amica – Associazione degli agricoltori italiani. Si tratta di uno spazio dedicato alla freschezza e alla qualità dei prodotti agricoli del territorio. L’inaugurazione, prevista a partire dalle 11 in piazza Lima 3, segna un passo importante nella promozione di mercati urbani innovativi e inclusivi, punti di incontro per comunità, famiglie e appassionati di buona cucina. Il programma. Il programma della giornata si aprirà con la cerimonia di inaugurazione ufficiale, accompagnata dall’ esibizione della Fanfara dei Carabinieri che animerà lo spazio coperto dalle 11 alle 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, inaugura il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Lima. Giorni e orari Articoli correlati Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreArezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. Un defibrillatore al mercato coperto di Campagna Amica, parte anche il corso BlsdFormazione e prevenzione al centro dell’iniziativa realizzata con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco. Aggiornamenti e notizie su Mercato Coperto di Temi più discussi: A Milano nasce un nuovissimo mercato degli agricoltori. Spesa a filiera corta (e anche aperitivi rurali); Food Policy. Domani la Vicesindaca Scavuzzo all’inaugurazione del Mercato Coperto di Campagna Amica Lima 3; Milano, Radio Bruno anima l’inaugurazione del nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Lima - Radio Bruno; In piazza Lima un nuovo mercato agricolo. Inaugura il nuovo mercato agricolo in centro a Milano: festa con chef e degustazioni gratisSabato 28 marzo inaugura a Milano, in piazza Lima, il nuovo mercato agricolo coperto di Campagna Amica: uno spazio dedicato ai prodotti agricoli del territorio, la cui qualità è garantita dall'associa ... milanotoday.it A Milano in piazza Lima 3 il nuovo mercato agricolo coperto con i produttori di Campagna Amica(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026. Nasce nel cuore di Milano il nuovo farmers’ market coperto di Campagna Amica: per tre giorni alla settimana, in corso Buenos Aires una ventina di produttori ... mi-lorenteggio.com Studenti internazionali studiano il mercato coperto di Ceva - facebook.com facebook