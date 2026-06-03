Open day contro pneumococco e fuoco di Sant' Antonio | prosegue la campagna vaccinale per gli over 65

Notizia in breve

L'Ausl Romagna sta portando avanti la campagna di vaccinazioni per gli over 65, includendo le dosi contro il pneumococco e il fuoco di Sant'Antonio. La fase di open day permette di accedere alle vaccinazioni senza prenotazione. La campagna segue le indicazioni del Piano vaccinale nazionale e regionale ed è rivolta a questa fascia di età. Le iniziative continuano nelle strutture sanitarie della regione.