Camion contromano e senso vietato da cambiare nella zona industriale il Tar dice no

Notizia in breve

Un camion ha percorso contromano e in senso vietato nella zona industriale. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dalla Carpenteria Metallica L. contro questa decisione. La richiesta di rivedere la disposizione è stata rigettata senza modifiche. La decisione è definitiva e non ci sono ulteriori appelli.