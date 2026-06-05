Camion contromano e senso vietato da cambiare nella zona industriale il Tar dice no
Un camion ha percorso contromano e in senso vietato nella zona industriale. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dalla Carpenteria Metallica L. contro questa decisione. La richiesta di rivedere la disposizione è stata rigettata senza modifiche. La decisione è definitiva e non ci sono ulteriori appelli.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha rigettato il ricorso della Carpenteria Metallica L.G. srl relativo alla viabilità nella zona industriale del paese, dando di fatto il via libera definitivo al senso unico di marcia permanente in via del Lavoro, istituito dal Comune nel maggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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