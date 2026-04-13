Terni rubano nella notte un furgone nella zona industriale e scappano in autostrada | mezzo recuperato
Nella notte di lunedì 13 aprile, una pattuglia della squadra volante è intervenuta nella zona industriale di Terni, all’altezza di strada di Pantano. Durante il turno, sono stati segnalati furti di un furgone, che sono stati poi rintracciati e recuperati lungo l’autostrada. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili dell’episodio.
Una pattuglia della squadra volante è intervenuta nel corso della notte di lunedì 13 aprile, all’altezza di strada di Pantano. Gli agenti si sono diretti in un’azienda della zona industriale, proprio a seguito di una segnalazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti durante il sopralluogo i.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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