Terni rubano nella notte un furgone nella zona industriale e scappano in autostrada | mezzo recuperato

Nella notte di lunedì 13 aprile, una pattuglia della squadra volante è intervenuta nella zona industriale di Terni, all’altezza di strada di Pantano. Durante il turno, sono stati segnalati furti di un furgone, che sono stati poi rintracciati e recuperati lungo l’autostrada. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili dell’episodio.