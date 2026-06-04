Terribile frontale sulla Statale | due sorelle morte in un inferno di lamiere

Due sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente frontale sulla strada statale. Le vittime, originarie di Sondrio e residenti a Livigno, sono rimaste intrappolate tra le lamiere dell’auto coinvolta nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sono morte intrappolate in un inferno di lamiere due sorelle originarie di Sondrio e residenti a Livigno: una giovane donna di 23 anni e una ragazza di appena 14 anni. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 19 di oggi, giovedì 4 giugno, lungo la Sp 510, quando la Toyota sulla quale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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