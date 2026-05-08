Economia crescita debole ma export in aumento | lo scenario riminese della Camera di commercio

Nel 2026, l’economia della provincia di Rimini si prevede stabile, con una crescita del valore aggiunto dello 0,1% in termini reali. Nonostante una crescita complessiva debole, i dati indicano un aumento delle esportazioni rispetto all’anno precedente. La situazione riflette un quadro in cui il settore economico locale mostra segnali di resistenza, anche se con segnali di crescita molto contenuti.

Nel 2026 la provincia di Rimini si muoverà in uno scenario economico di sostanziale stabilità, con una crescita del valore aggiunto stimata appena allo 0,1% in termini reali. È quanto emerge dagli Scenari Prometeia di aprile elaborati dal sistema camerale regionale e dall’Osservatorio economico.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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