La serie del momento su Prime Video nasconde qualcosa che molti spettatori italiani non hanno ancora scoperto. Off Campus, adattamento dei romanzi di successo di Elle Kennedy ambientato nel mondo universitario e dell’hockey su ghiaccio, porta sullo schermo due attori che condividono un legame profondo con l’Italia: Belmont Cameli e Antonio Cipriano. Non si tratta solo di un cognome che suona familiare o di un nome proprio dal sapore mediterraneo. Le loro radici affondano in luoghi precisi della nostra penisola, da San Benedetto del Tronto fino ai paesi della Sicilia. Belmont Cameli, nato il 28 febbraio 1998 a Naperville in Illinois, interpreta Garrett Graham, il protagonista maschile della serie e stella della squadra di hockey della Briar University. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cameli e Cipriano: orgoglio italiano nella serie Off Campus, peccato solo per quel “piccolo” dettaglio

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