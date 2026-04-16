La gestione dell' immagine sui social | quel piccolo dettaglio della siringa rimossa dal profilo di Luca Spada
Recentemente, sui social media di un noto utente è stata rimossa una siringa dalla foto del profilo. La modifica, visibile agli occhi di chi controlla, ha attirato l’attenzione di chi si occupa di analizzare le immagini condivise online. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione dell’immagine personale sui social e sull’impatto di piccoli dettagli nel modo in cui ci si presenta in rete.
Nell’era dei social, anche un emoticon può finire sotto la lente d’ingrandimento, non certo come prova giudiziaria, quanto come elemento per capire la narrazione che uno dà di sè stesso. Succede anche nel caso di Luca Spada, il 27enne volontario della Croce Rossa attualmente in carcere con.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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