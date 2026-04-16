La gestione dell' immagine sui social | quel piccolo dettaglio della siringa rimossa dal profilo di Luca Spada

Recentemente, sui social media di un noto utente è stata rimossa una siringa dalla foto del profilo. La modifica, visibile agli occhi di chi controlla, ha attirato l’attenzione di chi si occupa di analizzare le immagini condivise online. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione dell’immagine personale sui social e sull’impatto di piccoli dettagli nel modo in cui ci si presenta in rete.