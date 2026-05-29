Belmont Cameli e Antonio Cipriano hanno origini italiane, secondo quanto riportato dai loro fan. Entrambi i attori possiedono legami familiari con l’Italia, anche al di fuori del loro lavoro in televisione. Le loro genealogie sono oggetto di interesse, con dettagli che riguardano le rispettive famiglie e le radici italiane. Non sono stati forniti ulteriori approfondimenti sui nomi o i luoghi di provenienza specifici.

Le origini italiane di Belmont Cameli e Antonio Cipriano stanno attirando l’attenzione dei fan anche per un dettaglio che va oltre la serie televisiva: entrambi possono infatti vantare importanti legami familiari con l’Italia. La curiosità è cresciuta dopo il debutto della produzione di Off Campus, adattamento dei romanzi di Elle Kennedy. L’attore Belmont Cameli, interprete di Garrett Graham, è nato nell’Illinois e porta un cognome che affonda le proprie radici nelle Marche. Secondo le informazioni ricostruite sulla sua famiglia, il bisnonno paterno sarebbe nato a San Benedetto del Tronto prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Nel corso degli anni il nome di famiglia avrebbe subito alcune modifiche, fino ad arrivare all’attuale Belmont, scelto anche come nome dell’attore in omaggio all’antenato emigrato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Belmont Cameli e Antonio Cipriano hanno davvero origini italiane? Cosa sappiamo sulle loro famiglie

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