Cambio d’ora e vestizione retribuite | lo stabilisce il Tribunale
Il Tribunale di Avellino ha stabilito che le ore di cambio turno del personale sanitario devono essere pagate. Inoltre, ha deciso che il tempo dedicato alla vestizione e al passaggio di consegna durante i turni di lavoro è obbligatoriamente retribuito. La sentenza riguarda l'AORN Moscati, che ora è obbligata a rispettare queste disposizioni. La decisione si basa su quanto previsto dal diritto del lavoro in materia di orari di servizio e pause.
Tempo di lettura: 2 minuti “Il Tribunale di Avellino condanna l’AORN Moscati: le ore di cambio turno vanno pagate, i tempi di vestizione e passaggio di consegna del personale sanitario vanno obbligatoriamente retribuiti. È illegittima l’imposizione unilaterale dell’Azienda di convertire queste ore in riposi compensativi. A stabilirlo in modo inequivocabile sono le sentenze n. 821 e 822 del 04 giugno 2026 che riconoscono un diritto inderogabile per i professionisti della sanità: chi indossa una divisa per ragioni di igiene pubblica e garantisce la continuità assistenziale nei cambi turno, ha diritto alla retribuzione di ogni singolo minuto. La contrattazione collettiva nazionale di settore non prevede il riconoscimento di recuperi orari per queste attività poiché ciò si porrebbe in netto contrasto con D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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