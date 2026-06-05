Cambio d’ora e vestizione retribuite | lo stabilisce il Tribunale

Notizia in breve

Il Tribunale di Avellino ha stabilito che le ore di cambio turno del personale sanitario devono essere pagate. Inoltre, ha deciso che il tempo dedicato alla vestizione e al passaggio di consegna durante i turni di lavoro è obbligatoriamente retribuito. La sentenza riguarda l'AORN Moscati, che ora è obbligata a rispettare queste disposizioni. La decisione si basa su quanto previsto dal diritto del lavoro in materia di orari di servizio e pause.