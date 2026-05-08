Studente si rompe il naso durante il cambio d’ora Famiglia fa ricorso e vince in Tribunale | Danno evitabile con il dovuto controllo Scuola condannata per culpa in vigilando

Sono le ore 10.00 del 30 novembre 2016 quando, nel corridoio di un liceo scientifico utilizzato, un ragazzo di 12 anni si scontra accidentalmente con un compagno durante il cambio dell’ora e riporta la frattura scomposta delle ossa nasali. Quasi dieci anni dopo, il Tribunale di Bari stabilisce che quella mattina la scuola non aveva fatto abbastanza per evitare quell’infortunio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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