Da oggi, cambiare fornitore di energia richiede solo un giorno, eliminando le lunghe attese che caratterizzavano il processo in passato. La novità riguarda le procedure di switch, che ora si concludono in tempi più rapidi, offrendo ai consumatori la possibilità di passare da un gestore all’altro senza perdere troppo tempo. La rapida transizione diventa così una leva importante per chi desidera approfittare delle tariffe più vantaggiose.

I n un contesto economico dove il costo delle bollette è diventato una voce centrale nel bilancio delle famiglie, la possibilità di muoversi rapidamente tra un fornitore e l’altro non è più solo una comodità, ma una necessità strategica per poter cogliere al volo le migliori offerte del momento. E proprio su questo tema, c’è una buona notizia per gli utenti: cambiare gestore della luce in Italia sta per diventare un’operazione molto più veloce. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Addio lunghe attese per cambiare il fornitore della luce. Se fino a oggi, infatti, dire addio al vecchio fornitore per abbracciare un’offerta più vantaggiosa poteva richiedere mesi di attesa, una nuova delibera dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, promette di abbattere drasticamente i tempi tecnici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Basta lunghe attese per il cambio gestore. Per lo "switch" ora serve un giorno

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