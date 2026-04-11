Lewandowski Juve offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo La posizione del giocatore al momento

Il Barcellona ha presentato un’offerta inferiore rispetto alle aspettative per il rinnovo del contratto di Lewandowski. Al momento, il giocatore non ha ancora preso una decisione e la trattativa tra le parti è in corso. La situazione riguarda principalmente le condizioni economiche proposte dal club e la volontà del calciatore di proseguire in blaugrana. Non ci sono ancora sviluppi definitivi sulla questione.

di Angelo Ciarletta Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo del contratto. Ecco qual è la posizione del polacco al momento. La Juve monitora con estrema attenzione le evoluzioni di mercato riguardanti Robert Lewandowski, che viene accostato spesso ai bianconeri negli ultimi tempi. Il fuoriclasse, attualmente in forza al Barcellona, è in scadenza di contratto e rappresenta un’opportunità di mercato clamorosa per la prossima estate, potendosi liberare a parametro zero. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la situazione è delineata: “Vi spiego la situazione di Robert Lewandowski confermata al 100%.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momento Rinnovo Spinazzola, il giocatore non è convinto: l’offerta del Napoli è al ribassoIl Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Leonardo Spinazzola, prossimo alla scadenza di contratto. Rinnovo Vlahovic, l’offerta della Juve prevede un netto ridimensionamento dell’ingaggio. Cosa filtra sulla posizione del bomberOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.