Calciomercato Milan Camarda al Sassuolo per finanziare l’acquisto di Koné | contatti in corso tra i due club

Sul calciomercato il Milan sta valutando l’acquisto di Ismael Koné, un centrocampista del Sassuolo valutato circa 25 milioni di euro. Per finanziare questa operazione, il club rossonero ha avviato trattative con il Sassuolo per la cessione di un altro giocatore, un centrocampista di nome Camarda. I contatti tra le due squadre sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali sulle cifre o sulle modalità della trattativa.

Il Milan lavora già in vista della prossima finestra di calciomercato e uno degli assi più caldi potrebbe essere quello con il Sassuolo. Al centro dei discorsi c’è Ismael Koné, centrocampista classe 2002 che piace molto a Massimiliano Allegri. Sul tavolo, però, potrebbe finire anche il nome di Francesco Camarda, rientrante dal prestito al Lecce e in cerca di continuità. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il profilo di Koné è stato proposto direttamente da Allegri nelle ultime riunioni a Casa Milan. Giovane, margini di crescita evidenti, 6 gol alla prima stagione in Serie A e un ingaggio contenuto: caratteristiche che lo rendono perfetto per il nuovo progetto tecnico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Camarda al Sassuolo per finanziare l’acquisto di Koné: contatti in corso tra i due club Notizie correlate Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Leggi anche: Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milan, da Musah a Camarda: il piano sui giocatori che rientrano dal prestito; Sorloth dice sì, accelerata per Goretzka: il Milan sogna il doppio colpo; Calciomercato Milan, la verità e nuovi retroscena su Tiago Gabriel; Al Milan piace Tiago Gabriel: ma ci sono anche le inglesi... Milan, asse con il Sassuolo per Koné e Camarda: primi contatti tra i clubIl Milan è già proiettato al prossimo mercato estivo dove saranno influenti le indicazioni di Allegri. L'obiettivo, dichiarato, è quello di costruire una rosa più profonda e vicina alle idee di calcio ... calciomercato.com Calciomercato Milan, futuro da definire per Camarda e Kostic: aumentano le chance di vedere lontano da Milano i due talenti. La situazioneCalciomercato Milan, futuro da definire per Camarda e Kostic: aumentano le chance di vedere lontano da Milano i due talenti. La situazione ... milannews24.com Calciomercato #Milan, le Top News di rassegna: tra #Gila in difesa e il sogno #Goretkza. In attacco spunta lui #SempreMilan x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook