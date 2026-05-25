Milan Baldini convoca Camarda e Bartesaghi in Nazionale | prima chiamata per i due gioielli rossoneri

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ct della Nazionale ha convocato due giocatori del Milan, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. È la prima chiamata per i due talenti rossoneri, entrambi di proprietà del club. La convocazione è stata ufficializzata nelle ultime ore. Nessun altro dettaglio sui ruoli o le età dei calciatori è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Silvio Baldini prova a scuotere l'Italia. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha ufficializzato la lista dei 24 convocati per i prossimi impegni amichevoli contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno allo 'Stade de Luxembourg', e contro la Grecia, domenica 7 giugno al 'Pankritio Stadium' di Heraklion. È una vera e propria rivoluzione che taglia quasi completamente i ponti con il passato recente. Dopo il fallimento nella finale playoff per il Mondiale contro la Bosnia, il ct ha deciso di fare tabula rasa: gli unici superstiti di quella spedizione sono infatti Donnarumma, Palestra e Pio Esposito. La novità più importante di questo nuovo corso è la massiccia presenza di giovani, con una forte impronta rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan baldini convoca camarda e bartesaghi in nazionale prima chiamata per i due gioielli rossoneri
© Pianetamilan.it - Milan, Baldini convoca Camarda e Bartesaghi in Nazionale: prima chiamata per i due gioielli rossoneri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, non solo Bartesaghi: ecco gli italiani rossoneri chiamati in NazionaleA Milano, oltre a Bartesaghi, altri giovani calciatori italiani del settore giovanile del club sono stati convocati in Nazionale.

Nazionale, i convocati del ct Baldini: da Camarda a Pio Esposito, spazio ai giovani azzurriIl ct Baldini ha convocato 24 giocatori per le due ultime partite della Nazionale, tra cui spiccano giovani come Camarda e Pio Esposito.

milan baldini convoca camardaNazionale, i convocati del ct Baldini: da Camarda a Pio Esposito, spazio ai giovani azzurri(Adnkronos) – Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo Stade de Luxembourg aff ... touchpoint.news

milan baldini convoca camardaI calciatori convocati per le prossime due amichevoli dell’Italia di Silvio Baldini, con moltissimi giovaniLa Federazione calcistica italiana (FIGC) ha annunciato i 24 giocatori selezionati dal commissario tecnico della Nazionale, Silvio Baldini, per le prossime due amichevoli dell’Italia, che mercoledì 3 ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web