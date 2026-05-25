Il ct della Nazionale ha convocato due giocatori del Milan, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. È la prima chiamata per i due talenti rossoneri, entrambi di proprietà del club. La convocazione è stata ufficializzata nelle ultime ore. Nessun altro dettaglio sui ruoli o le età dei calciatori è stato comunicato.

Silvio Baldini prova a scuotere l'Italia. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha ufficializzato la lista dei 24 convocati per i prossimi impegni amichevoli contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno allo 'Stade de Luxembourg', e contro la Grecia, domenica 7 giugno al 'Pankritio Stadium' di Heraklion. È una vera e propria rivoluzione che taglia quasi completamente i ponti con il passato recente. Dopo il fallimento nella finale playoff per il Mondiale contro la Bosnia, il ct ha deciso di fare tabula rasa: gli unici superstiti di quella spedizione sono infatti Donnarumma, Palestra e Pio Esposito. La novità più importante di questo nuovo corso è la massiccia presenza di giovani, con una forte impronta rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Baldini convoca Camarda e Bartesaghi in Nazionale: prima chiamata per i due gioielli rossoneri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, non solo Bartesaghi: ecco gli italiani rossoneri chiamati in NazionaleA Milano, oltre a Bartesaghi, altri giovani calciatori italiani del settore giovanile del club sono stati convocati in Nazionale.

Nazionale, i convocati del ct Baldini: da Camarda a Pio Esposito, spazio ai giovani azzurriIl ct Baldini ha convocato 24 giocatori per le due ultime partite della Nazionale, tra cui spiccano giovani come Camarda e Pio Esposito.

Nazionale, i convocati del ct Baldini: da Camarda a Pio Esposito, spazio ai giovani azzurri(Adnkronos) – Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo Stade de Luxembourg aff ... touchpoint.news

I calciatori convocati per le prossime due amichevoli dell’Italia di Silvio Baldini, con moltissimi giovaniLa Federazione calcistica italiana (FIGC) ha annunciato i 24 giocatori selezionati dal commissario tecnico della Nazionale, Silvio Baldini, per le prossime due amichevoli dell’Italia, che mercoledì 3 ... ilpost.it