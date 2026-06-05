Cinque giocatori italiani sono approdati ai quarti di finale in un torneo a Caltanissetta. Uno degli incontri più attesi è il derby tra Giorgio Tabacco e Massimo Giunta, ancora in corso. Nel frattempo, l’allenatore ha affrontato le sfide legate alle condizioni di gioco notturno, adottando strategie specifiche per gestire le difficoltà. La competizione prosegue con attenzione su questi aspetti, senza ulteriori dettagli sui risultati finali o sugli sviluppi successivi.

Chi vincerà il derby azzurro tra Giorgio Tabacco e Massimo Giunta? Come ha gestito Manzano le difficoltà del gioco notturno? Quali ostacoli attenderanno Piraino nel prossimo turno contro Luque? Perché il servizio è stato decisivo per la vittoria di Piraino??? In Breve Piraino batte Martin 6-3 6-2 in circa 80 minuti di gioco. Manzano sconfigge l'americano Lynch con il punteggio di 6-4 6-1. Giorgio Tabacco elimina il numero uno Jay Clarke con 3-6 6-3 6-3. Coccioli e Lorusso aff . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, trionfo azzurro: 5 italiani ai quarti di finale

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