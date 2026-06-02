Tre italiani si qualificano ai quarti di finale a Roland Garros. Bolelli e Vavassori avanzano in semifinale nel doppio, mentre in singolare tre italiani sono ancora in corsa. Alexander Zverev supera Jodar e conquista la sua quinta semifinale nel torneo, senza mostrare segni di pressione come favorito.

Alexander Zverev non sente la pressione del grande favorito e centra la quinta semifinale in carriera al Roland Garros battendo la promessa Jodar. Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono la caccia al primo Slam in coppia, mentre domani toccherà agli azzurri del singolare: Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime e in serata il derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Zverev, finalista nel 2024, doma la stellina spagnola Rafael Jodar e conquista l'undicesima semifinale Slam della carriera. 7-6(5) 6-1 6-3, in due ore e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 2 del tabellone, bravo a far valere la maggiore esperienza nei Major nel confronto con il 19enne Jodar. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roland Garros azzurro: tre italiani ai quarti e Bolelli-Vavassori in semifinale

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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