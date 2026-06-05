Caltagirone è morto a 84 anni Giacomo De Caro | ex sindaco e presidente dell’Istituto Luigi Sturzo
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Si è spento all'età di 84 anni, Giacomo De Caro, ex sindaco di Caltagirone (lo fu da luglio 1985 a febbraio 1991) e presidente in carica dell'Istituto di sociologia "Luigi Sturzo". Il primo cittadino Fabio Roccuzzo ha espresso, a titolo personale e a nome della città tutta, "profondo cordoglio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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