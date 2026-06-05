Caltagirone è morto a 84 anni Giacomo De Caro | ex sindaco e presidente dell’Istituto Luigi Sturzo

Si è spento all'età di 84 anni, Giacomo De Caro, ex sindaco di Caltagirone (lo fu da luglio 1985 a febbraio 1991) e presidente in carica dell'Istituto di sociologia "Luigi Sturzo". Il primo cittadino Fabio Roccuzzo ha espresso, a titolo personale e a nome della città tutta, "profondo cordoglio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Benevento, scontro auto-moto in via Luigi SturzoA Benevento, poco prima delle 19, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto in via Luigi Sturzo.

Dialogo, apertura e sguardo al futuro. Schlein morotea all’Istituto SturzoDurante un evento all’Istituto Sturzo, si è assistito a un confronto tra esponenti politici e figure di spicco del panorama nazionale.