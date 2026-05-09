Benevento scontro auto-moto in via Luigi Sturzo

A Benevento, poco prima delle 19, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto in via Luigi Sturzo. L'incidente non ha provocato feriti gravi tra i coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. I motivi dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si è verificato attorno alle 19.15 in via Luigi Sturzo all’altezza di un’azienda vivaistica di Benevento. L’impatto si è verificato tra una Fiat Panda ed una moto, ma nonostante le condizioni dei mezzi coinvolti che facevano pensare il peggio, non si lamentano feriti. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei Vigili urbani. Per gestire il traffico sul posto la Polizia di Stato. VIDEO Caso Santamaria, Mastella: “Se volevo far soldi li facevo negli. Appalti truccati, uno degli indagati gestisce l’edilizia scolastica alla Provincia: ombre.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, scontro auto-moto in via Luigi Sturzo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Benevento, scontro auto-microcar: ferita una 16enneTempo di lettura: < 1 minutoE’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sul ponte Sabato, a Benevento. Benevento, scontro tra auto sulla Statale 90 bisTempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale senza gravi conseguenze per le persone questo pomeriggio sulla strada statale 90 bis in territorio...