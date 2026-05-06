Dialogo apertura e sguardo al futuro Schlein morotea all’Istituto Sturzo

Durante un evento all’Istituto Sturzo, si è assistito a un confronto tra esponenti politici e figure di spicco del panorama nazionale. La discussione ha visto coinvolti rappresentanti di diversi schieramenti, con un forte focus sulle prospettive future e sui temi di attualità. Tra gli interventi, sono stati citati nomi noti della politica, mentre il dialogo si è aperto a un pubblico interessato alle evoluzioni del settore.

Sembra quasi un battesimo, i padrini ci sono sicuramente: Pier Ferdinando Casini e Dario Franceschini hanno affiancato ieri la segretaria del Partito democratico Elly Schlein alla presentazione del libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco dal titolo “Aldo Moro – Le idee, il metodo, l’eredità” a Roma, in un luogo simbolico come l’Istituto Sturzo, e pochi passi dal Parlamento. Non sembra casuale, la scelta, se si considera l’agenda fitta della segretaria dem che dal 23 marzo deve aver sentito un’aria diversa, un venticello primaverile che ha annunciato l’inizio di una campagna elettorale per le prossime politiche meno in salita di quanto ci si potesse immaginare.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dialogo, apertura e sguardo al futuro. Schlein morotea all’Istituto Sturzo Notizie correlate Bombardieri (Uil) e il fronte lavoro: “Dal governo un’apertura al dialogo”Roma, 23 aprile 2026 – Ormai è una costante: in vista del Primo Maggio, il governo si accinge a varare un decreto sul lavoro, ribattezzato non a... Schlein: nessuna apertura al ritorno del gas russoABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del Partito Democratico La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito con fermezza che non...