Nel 2026, nella Val di Chio è stato registrato un solo neonato. Questa riduzione della natalità ha portato alla decisione di chiudere due scuole nella zona. La diminuzione delle nascite è l’unico dato ufficiale disponibile fino a ora. La chiusura scolastica è stata motivata dall’andamento demografico e dall’esigenza di adeguamenti strutturali. Non sono stati forniti altri dettagli o dati sulla popolazione locale.

Arezzo, 5 giugno 2026 – , e adeguamenti strutturali alla base della decisione di chiudere le due scuole. Da dicembre 2025, effettuati 5 incontri chiarificatori per illustrare le opportunità offerte agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “Arcobaleno” e della primaria “Grifoni”. Nessuna frammentazione e trasporto gratuito. Ci chiedono chiarezza, certamente, e insieme a ancora una volta vogliamo ripercorrere le fasi della vicenda. A partire dal n umero delle nascite. Dal primo gennaio ad oggi, quindi in poco meno di sei mesi, a Castiglion Fiorentino sono nati 25 bambini (70 invece i morti), e di questi solo 1 risiede in zona Val di Chio, diventano 5 se si contano quelli che vivono a Santa Lucia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calo demografico, ad oggi nel 2026 nato un solo bambino in Val di Chio

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