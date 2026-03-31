Grande partecipazione alla camminata in Val Di Chio

Domenica 29 marzo si è svolta la seconda edizione della camminata in Val di Chio, con circa 100 persone che hanno preso parte alla manifestazione. La partecipazione ha coinvolto un numero significativo di camminatori, che hanno percorso i sentieri della valle in una giornata dedicata alle attività all'aperto. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diversi gruppi di partecipanti.

È stata organizzata dal Centro Sportivo Italiano, omitato di Arezzo e dall’associazione Il Cammino della Traslazione ASD Grande partecipazione per la seconda edizione della camminata in Val di Chio, che si è svolta domenica 29 marzo scorsa con circa 100 partecipanti. Un pomeriggio intenso e condiviso, tra paesaggio, storia e spiritualità, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo e dall’Associazione Il Cammino della Traslazione ASD, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione dell’Unità Pastorale della Collegiata di Castiglion Fiorentino e Pieve di Chio. Il ritrovo si è svolto presso la Pieve di Santa Maria Assunta in Val di Chio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Grande partecipazione alla camminata in Val Di Chio Articoli correlati Camminata in Val di Chio la “Valle di Dio”Arezzo, 25 marzo 2026 – Camminiamo insieme in Val di Chio la valle rigogliosa e mistica nel Comune di Castiglion Fiorentino, nell’anno del Giubileo... Leggi anche: Val di Chio, viaggio nella storia. Mappa dei mulini e dei misteri Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Camminata in Val di Chio, la Valle di Dio, una grande partecipazione; Sui pedali con l'Ardita, il cioccolato a Montevarchi e poi teatro ed escursioni: gli appuntamenti. Camminata in Val di Chio la Valle di DioDomenica 29 marzo - Camminata nei giorni della festa dell’Annunciazione e antico capodanno della Toscana ... msn.com