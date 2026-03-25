Camminata in Val di Chio la Valle di Dio

Il 25 marzo 2026 si è svolta una camminata nella Val di Chio, una valle situata nel Comune di Arezzo. L'evento ha coinvolto un gruppo di partecipanti che hanno percorso i sentieri della zona, conosciuta anche come la

Arezzo, 25 marzo 2026 – Camminiamo insieme in Val di Chio la valle rigogliosa e mistica nel Comune di Castiglion Fiorentino, nell’anno del Giubileo Francescano e nei giorni della Festa dell’Annunciazione - 25 marzo - antico Capodanno della Toscana – fino al 1749 - alla scoperta e riscoperta di sentieri, paesaggi, storie, persone, arte e architetture. “Per il secondo anno realizziamo questo evento a Castiglion Fiorentino, lungo la Valle di Chio definita anche da Leopoldo II Granduca di Toscana ‘Valle di Dio! ’, una camminata che ha l’obiettivo non solo rinnovare una tradizione secolare, l’antico Capodanno della Toscana, ma anche illustrare un cammino ricco di spiritualità grazie alla presenza di chiese, edicole e cappelle votive dedicate al tema dell’Annunciazione” dichiara Nicola Meacci Referente Cammini C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camminata in Val di Chio la “Valle di Dio” Articoli correlati Leggi anche: Val di Chio, viaggio nella storia. Mappa dei mulini e dei misteri Leggi anche: Ex Centrale Enel di Pietrafitta, la denuncia di Brilli: "La Val Nestore è la valle delle promesse e del silicio" Una selezione di notizie su Camminata in Val di Chio la Valle di Dio Camminata in Val di Chio la Valle di DioDomenica 29 marzo - Camminata nei giorni della festa dell’Annunciazione e antico capodanno della Toscana ... msn.com La Camminata in Val di Chio: la valle di DioDomenica 30 marzo un viaggio tra natura, storia e arte nei giorni della Festa dell’Annunciazione e dell’Antico Capodanno della Toscana In occasione dell’Anno del Giubileo della Speranza, il CSI Arezzo ... lanazione.it