Calendario Serie A 2026 27 | nuovi divieti per i derby e date ufficiali

La Lega Serie A ha annunciato modifiche al calendario della stagione 202627, con restrizioni sui derby e date ufficiali. Le nuove regole sono state adottate per affrontare le problematiche di ordine pubblico riscontrate nella stagione precedente. La programmazione delle partite e le limitazioni sui derby saranno specificate nelle comunicazioni ufficiali. Le modifiche riguardano anche la pianificazione delle date, che saranno rese note nelle prossime settimane.

La Lega Serie A ha introdotto modifiche strutturali per la stesura del calendario della stagione 202627, mirate a risolvere le criticità dell’ ordine pubblico emerse nell’ultimo campionato. Il presidente Ezio Simonelli ha ufficializzato l’intenzione di evitare sovrapposizioni con grandi eventi, in vista del sorteggio in programma al Teatro Regio di Parma. Gestione derby e nuovi divieti. La novità principale riguarda i match cittadini, condizionati da problemi organizzativi riscontrati durante il derby di Roma e la sfida tra Torino e Juventus. Nella prossima stagione, le stracittadine non potranno essere programmate alla prima e all’ultima giornata, nè nel turno infrasettimanale del 28 ottobre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Classifica Serie A 25/26 dopo 20 giornate

Notizie e thread social correlati

Calendario Serie A e Coppa Italia 2026/27: ecco le date ufficialiÈ stato pubblicato il calendario ufficiale della Serie A e della Coppa Italia per la stagione 2026/27.

Calendario Serie A e Coppa Italia: date ufficiali, soste Nazionali e tabellone completo per la stagione 2026/27Le date ufficiali del calendario della Serie A e della Coppa Italia per la stagione 2026/27 sono state rese note.

Temi più discussi: Criteri compilazione Calendario Serie A Enilive 2026/2027; Serie A, venerdì 5 giugno il calendario 2026/27; Domani il calendario Serie A 2026/27: come scoprirlo LIVE su Sky; Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre Fifa.

Nuovo calendario #SerieA 2026/2027: criteri, sorteggio, orario e dove vedere la presentazione in tv x.com

[MilanVibes] Alberto Marangon, che è il team manager del Milan dal 2023, rappresenterà i Rossoneri domani a Parma per il sorteggio del calendario della Serie A EniLive 2026/2027. reddit

Calendario Serie A 2026/2027, il sorteggio in diretta LIVE: le date delle partite e i big match della nuova stagioneIl sorteggio del calendario di Serie A 2026/27 in diretta LIVE: gli aggiornamenti sulle date e sulle partite delle 38 giornate del prossimo campionato ... fanpage.it

Calendario Serie A, orario e dove vedere il sorteggio per il campionato 2026/2027. La direttaSerie A, oggi 5 giugno 2026 il sorteggio del calendario per la stagione 2026/2027. ilmessaggero.it