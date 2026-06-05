serie a ecco il calendario 2026 2027

L’Inter aprirà la stagione in casa contro il Monza. Il Napoli a Marassi col Genoa, il Milan in trasferta col Torino, la Juve a Frosinone, la Roma all'Olimpico con la Fiorentina, e il Como a Udine. Dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, nasce la nuova Serie A 202627. Si parte il 23 agosto 2026, chiusura nel weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionali rivisitata: la prima farà saltare infatti due giornate (27 settembre e 4 ottobre), mentre le altre due (format classico, un turno di stop) sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due, invece, i turni infrasettimanali: 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Presentazione Calendario serie A - 2026- 2027

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