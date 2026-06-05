Calendario Serie A 2026-2027 ecco tutti gli impegni del Frosinone

Da frosinonetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il calendario della Serie A 2026-2027 è stato reso noto, con il Frosinone che conosce le proprie date di partenza e le sfide in programma. Nel frattempo, il Festival della Serie A si avvia alla terza edizione e si avvicina alla giornata clou di venerdì 5 giugno, quando si svolgeranno numerosi eventi e presentazioni legati alla stagione calcistica.

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Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Serie A, che entra nel vivo con il ricco programma di venerdì 5 giugno. Una giornata intensa tra incontri, dibattiti e protagonisti del calcio italiano, ma soprattutto con un momento clou attesissimo da tifosi e addetti ai lavori: la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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