Calendario Serie A 2026-2027 ecco tutti gli impegni del Frosinone

Notizia in breve

Il calendario della Serie A 2026-2027 è stato reso noto, con il Frosinone che conosce le proprie date di partenza e le sfide in programma. Nel frattempo, il Festival della Serie A si avvia alla terza edizione e si avvicina alla giornata clou di venerdì 5 giugno, quando si svolgeranno numerosi eventi e presentazioni legati alla stagione calcistica.