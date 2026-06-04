serie a ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026 2027

La Serie A ha pubblicato in anticipo il calendario per la stagione 20262027. Sono state rese note le date delle partite e i criteri utilizzati per la compilazione del calendario. La pubblicazione è avvenuta con largo anticipo rispetto all’inizio del campionato, senza dettagli sui criteri specifici adottati.

Pronti, via! Con largo anticipo la Serie A scopre le carte e pubblica il calendario del campionato 20262027. Una scelta di trasparenza che ha ormai qualche anno di vita e che serve per consentire ai tifosi di cominciare non solo a sognare, ma anche ad organizzare le proprie settimane autunnali e invernali. La corsa a prendere l’eredità dell’Inter campione d’Italia partirà nel week end del 23 agosto per concludersi il 30 maggio 2027: 38 giornate per disegnare le quali gli algoritmi della Lega Calcio Serie A hanno dovuto digerire centinaia di indicazioni e richieste così da evitare pericolose sovrapposizioni. Serie A 20262027: cosa cambia per le soste e per il calendario. 🔗 Leggi su Panorama.it

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