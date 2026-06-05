Calendario Serie A 2026-2027 ecco tutte le partite della stagione
È stato reso noto il calendario completo della Serie A 2026-2027. La stagione comprende tutte le partite programmate, con le date e gli orari di ogni incontro. Il sorteggio ha stabilito le sequenze di sfide tra le squadre, determinando il calendario ufficiale. La pubblicazione è stata accolta con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori.
È stato sorteggiato il calendario della serie A 2026-2027, uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati in vista della prossima stagione. L’Inter ripartirà dalla neopromossa Monza, il Napoli se la vedrà in trasferta contro il Genoa, Juventus e Milan, senza i pensieri della Champions, inizieranno la loro stagione rispettivamente da Frosinone e Torino. La prima giornata della Serie A Enilive 20262027??? pic.twitter.comCpvEd9mIYJ — Lega Serie A (@SerieA) June 5, 2026 Il calciomercato deve ancora iniziare, così come il Mondiale, che l’Italia guarderà ancora una volta da casa, ma intanto la Serie A ha svelato – dal Teatro Regio di Parma – il calendario dell’anno che verrà, con il ricordo ancora vivo dei verdetti del campionato appena andato in soffitta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite
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