calendario serie a 2026 2027 ecco tutte le partite della stagione

Notizia in breve

È stato reso noto il calendario completo della Serie A 2026-2027. La stagione comprende tutte le partite programmate, con le date e gli orari di ogni incontro. Il sorteggio ha stabilito le sequenze di sfide tra le squadre, determinando il calendario ufficiale. La pubblicazione è stata accolta con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori.