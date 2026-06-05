Caldo e lavoro ecco le misure vigenti per tutelare i lavoratori
In molte regioni si sono adottate misure specifiche per proteggere i lavoratori durante le ondate di caldo intenso. Tra queste, il rispetto di pause più frequenti e l’accesso a zone d’ombra o aree refrigerate. Le aziende sono tenute a garantire idratazione adeguata e a ridurre l’esposizione al sole durante le ore più calde. Le disposizioni variano in base al settore e alla normativa locale vigente.
Sempre più caldo, giornate torride, tanta voglia di vacanze ma ancora siamo a lavoro.E allora, con le temperature elevatissime come quelle riscontrate negli ultimi anni (un assaggio lo abbiamo avuto anche durante il passato mese di maggio), quali tutele sono previste per salvaguardare la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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