È stato istituito un nuovo Osservatorio per monitorare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. L’obiettivo è analizzare come i contratti collettivi si adegueranno all’introduzione di queste tecnologie. Sono stati nominati esperti di diversi settori per valutare le implicazioni e le possibili modifiche normative. L’Osservatorio avrà il compito di raccogliere dati e proporre eventuali interventi per tutelare i lavoratori.

Come cambieranno i contratti collettivi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale?. Chi sono gli esperti nominati per decidere il futuro del lavoro?. Quali nuovi standard di sicurezza dovranno proteggere i lavoratori dall'automazione?. Cosa farà concretamente l'Osservatorio per evitare la sostituzione degli impiegati?.? In Breve Attivazione fase operativa dell'Osservatorio fissata per il 3 giugno 2026. Coinvolgimento di esperti multisettoriali per monitorare automazione e tutele sociali. Analisi dell'impatto tecnologico su professioni locali e grandi centri urbani. Studio dell'influenza dell'IA su contratti collettivi e formazione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e lavoro: parte l’Osservatorio per tutelare i lavoratori

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