Calciomercato Inter tra difesa e corsie esterne spunta un nuovo obiettivo prioritario

Durante la sessione di calciomercato estivo, la dirigenza dell'Inter si sta concentrando su interventi in difesa e sulle corsie esterne. La squadra nerazzurra sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo e le fasce laterali. Tra le operazioni pianificate, spicca l’obiettivo principale per rafforzare la rosa di Cristian Chivu, tecnico responsabile della squadra. Le trattative sono in corso e ulteriori dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter: la dirigenza nerazzurra prepara i movimenti estivi per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. Con l’avvicinarsi della sessione estiva, le manovre legate al calciomercato dell’Inter entrano nel vivo. L’obiettivo della società è chiaro: puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu inserendo elementi giovani, fisici e con grandi margini di miglioramento. Sebbene i titolari attuali come Dimarco e Dumfries siano considerati punti fermi del progetto tecnico, la necessità di ampliare le rotazioni e prevenire possibili colpi di scena dell’ultimo minuto obbliga i vertici di Viale della Liberazione a monitorare con attenzione diversi talenti emergenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tra difesa e corsie esterne, spunta un nuovo obiettivo prioritario Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio rompe gli indugi: Muharemovic obiettivo prioritario in difesa. E domenica… Inter, strategia estiva definita: Vicario obiettivo prioritario, rinforzo in difesaL'Inter guarda alla prossima stagione estiva con un piano mirato a rafforzare la porta e a rinnovare la linea difensiva. BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! E’ UFFICIALE :IL NUOVO RABIOT IN MAGLIA NEROAZZURRA!!! Temi più discussi: Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila; Calciomercato Inter – Trattative live per Lautaro Rivero: piace sempre di più; Inter, in difesa via i vecchi, spazio a Vicario, Solet e a due giovani: ecco chi entra e chi esce; Gazzetta si sbilancia sul prossimo mercato Inter: Il grande sogno è questo esterno. Inter, emergenza in difesa: Bastoni deve rispondere presente senza Bisseck e Carlos Augusto. Chi gioca tra Acerbi e De VrijArchiviata la delusione Mondiale, l'Inter, fortemente rappresentata in Nazionale da sette giocatori, si rituffa nel campionato. Ad attendere i nerazzurri la difficile sfida casalinga contro la Roma di ... calciomercato.com Inter, nome nuovo per la difesa: assalto a MuharemovicMuharemovic all'Inter - Giornata molto importante quella di oggi, domenica 5 aprile, per l'Inter allenata da Cristian Chivu che ... fantamaster.it Calciomercato Inter Obiettivo Konè ma… facebook Koné nel mirino dell’Inter Dalla Gazzetta dello Sport Pronto un nuovo assalto: offerta oltre i 40 milioni per il centrocampista giallorosso #asroma #Roma #asr #Koné #Calciomercato #Inter #GazzettadelloSport x.com