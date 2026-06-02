napoli tutto fatto per il riscatto di alisson santos

Il Napoli ha deciso di riscattare Alisson Santos. La società ha completato le pratiche necessarie, con l’accordo raggiunto nelle ultime settimane. L’operazione prevede il pagamento di una somma stabilita nel contratto. Santos, arrivato in prestito, rimarrà in squadra a titolo definitivo. La firma ufficiale è attesa nelle prossime ore. La cifra del riscatto non è stata resa nota.

Napoli, 2 giugno 2026 - Una decisione nell'aria addirittura da mesi, ma non per questo scontata, specialmente quando di mezzo c'è un cambio di allenatore: invece neanche l'avvicendamento imminente tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri impedirà al Napoli di far proseguire il fortunato sodalizio con Alisson Santos, vicino a essere riscattato ufficialmente dallo Sporting Lisbona. I dettagli del riscatto di Alisson Santos. Nelle casse del club portoghese, come da accordi di inizio febbraio, finiranno così 16,5 milioni più il 10% sul futuro profitto: questa è la cifra dell'opzione di riscatto, mentre in inverno per il prestito oneroso il Napoli aveva già sborsato 3,5 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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IL NAPOLI IN EXTREMIS BATTE UN COLPO!! PRESO ALISSON, MA QUELLO SANTOS!

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Noa Lang:Quando Conte ti chiama, vai, ma il Napoli non gioca con attaccanti larghi, non mi si addiceva affatto. E negli allenamenti, sono abituato a tornei piccoli, partite di cinque contro cinque, esercizi di tiro. Al Napoli, non abbiamo visto il pallone per cinque reddit

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