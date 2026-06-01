Alisson Santos è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli a titolo definitivo dopo che il club ha concluso l’accordo con lo Sporting di Lisbona. Il riscatto è stato confermato, con tutte le formalità completate. La società italiana ha comunicato di aver finalizzato la trattativa, che rende Santos un membro stabile della squadra partenopea. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e conferme di routine.

Il primo colpo del nuovo Napoli è in realtà la conferma di una scommessa vinta. Alisson Santos al Napoli diventa un affare a titolo definitivo: come riferisce Fabrizio Romano, il club ha “ufficialmente completato tutto per il riscatto”, con le conferme arrivate anche allo Sporting di Lisbona. Un’operazione da poco più di 16 milioni di euro, che trasforma in permanente un prestito nato a gennaio. Da intuizione criticata a scommessa vinta “È un’operazione che, come detto, costerà poco più di 16 milioni di euro e insomma un’intuizione del Napoli a gennaio. Era stato criticato anche il direttore Manna per quell’operazione da qualcuno durante il mese di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Alisson Santos al Napoli a titolo definitivo: Romano conferma il riscatto dallo Sporting

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Alisson Santos Making Defenders Look Stupid

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