Calciomercato Juve idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo | occhio all’incastro con quell’addio eccellente!

Durante il calciomercato, si parla di un possibile trasferimento di un difensore coreano alla Juventus. L’allenatore della squadra sarebbe disposto a reintegrarlo nel suo progetto, anche in vista di un possibile addio a fine stagione. La trattativa coinvolgerebbe anche altri club e potrebbe influenzare le prossime mosse sul mercato della formazione bianconera. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

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