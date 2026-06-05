La Juventus sta trattando con l'attaccante norvegese Alexander Sørloth, considerato il principale candidato per sostituire Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto. I contatti tra le parti sono frequenti e continuano nelle ultime ore. La società bianconera ha deciso di muoversi rapidamente per trovare un nuovo centravanti, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco prima della chiusura del mercato.

Con la sicura partenza di Dusan Vlahovic che non andrà a rinnovare il suo contratto, la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante e il nome più caldo in queste ore è quello di Alexander Sørloth. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Atletico Madrid ha aperto alla cessione dell’ attaccante norvegese che percepisce uno stipendio alla portata del club bianconero. Il giornalista riferisce che l’allenatore Luciano Spalletti ha già parlato con il calciatore e ha dato l’ok al proseguimento della trattativa. La scorsa settimana la dirigenza ha incontrato a Oslo l’entourage del calciatore per provare a strappare il sì. I numeri di Sørloth e l’intreccio con Nicolás González. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Serieagoal.it - Calciomercato Juventus: contatti continui con Sørloth

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bomba di calciomercato Juventus, si cerca un difensore!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juve LIVE: contatti continui per Bernardo Silva, Zhegrova vuole restareNel calciomercato della Juventus, i contatti con il giocatore sono frequenti, con incontri regolari per discutere il trasferimento di Bernardo Silva.

Calciomercato Milan, contatti continui per Goretzka: rossoneri davanti alla concorrenza. Tutti i dettagliIl Milan sta mantenendo contatti frequenti con il centrocampista Goretzka, risultando in vantaggi rispetto alle altre squadre interessate.

Temi più discussi: Juve, Bremer si allontana. C'è il Bayern oltre la Premier, e ha la carta Kim da giocarsi...; Vlahovic, c’è il Napoli! Manna avvia i contatti: la Juventus è ancora più lontana; Un Nubel per Spalletti: Juve a caccia del portiere; Juve, avviati i contatti con l'entourage di Sorloth.

Calciomercato Juve, contatti per SorlothAlexander Sorloth è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera: ci sarebbero già stati i primi contatti con l’agente del centravanti. juvenews.eu

Juventus su Alexander Sorloth: contatti avviati con il suo entourageLa Juventus lavora per Alexander Sorloth dall'Atletico Madrid: il norvegese è il nome caldo per sostituire Dusan Vlahovic ... msn.com