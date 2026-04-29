Calciomercato Milan contatti continui per Goretzka | rossoneri davanti alla concorrenza Tutti i dettagli
Il Milan sta mantenendo contatti frequenti con il centrocampista Goretzka, risultando in vantaggi rispetto alle altre squadre interessate. Le trattative tra le parti proseguono con regolarità, e l’interesse del club rossonero sembra essere più deciso rispetto alla concorrenza. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali o tempi precisi per la conclusione dell’affare. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.
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