Calciomercato Milan contatti continui per Goretzka | rossoneri davanti alla concorrenza Tutti i dettagli

Il Milan sta mantenendo contatti frequenti con il centrocampista Goretzka, risultando in vantaggi rispetto alle altre squadre interessate. Le trattative tra le parti proseguono con regolarità, e l’interesse del club rossonero sembra essere più deciso rispetto alla concorrenza. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali o tempi precisi per la conclusione dell’affare. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.