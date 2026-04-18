Calciomercato Juve LIVE | contatti continui per Bernardo Silva Zhegrova vuole restare

Nel calciomercato della Juventus, i contatti con il giocatore sono frequenti, con incontri regolari per discutere il trasferimento di Bernardo Silva. Nel frattempo, Zhegrova ha manifestato la volontà di rimanere in squadra e non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro. La redazione seguira` in tempo reale tutte le trattative in corso, con aggiornamenti sui colloqui e sugli accordi raggiunti.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: contatti continui per Bernardo Silva, Zhegrova vuole restare Notizie correlate Leggi anche: Bernardo Silva Juve, contatti continui. Presentato il progetto: Mendes colpito, il giocatore è lusingato e ha chiesto un parere a… Calciomercato Juve LIVE: il piano per Bernardo Silva, Huijsen può tornaredi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, Comolli: Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Su Vlahovic...; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Calciomercato Juventus: c'è l'ok di Alisson, le ultime; Calciomercato Juventus, Christos Mouzakitis vicino ai bianconeri. Calciomercato Juve: contatti per Lobotka del NapoliLa Juventus torna a guardare in casa Napoli per rinforzare il proprio centrocampo e il nome emerso nelle ultime ore è quello di Stanislav Lobotka. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista G ... it.blastingnews.com Juve, il sogno Nunez ora è possibile: contatti avviatiLa Juve vince contro il Genoa ma tiene d’occhio anche la questione mercato: ecco le ultime mosse bianconere. Il quarto posto utile per l’approdo in Champions ora è lì, ad appena un punto, e la Juvent ... calciomercato.it #Calciomercato, i rinnovi ufficiali: #Juventus- #Locatelli fino al 2030 #SkySport #SkyCalciomercato x.com Calciomercato Juventus, mirino sul greco: Chiellini a cena con l'agente di Christos Mouzakitis https://tinyurl.com/28n7ev9n #calciomercato #CalciomercatoJuventus #ChristosMouzakitis #Juve-ChristosMouzakitis #juventus - facebook.com facebook