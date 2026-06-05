Calciomercato Inter LIVE | Il preferito per il centrocampo è Jones Le novità di Fabrizio Romano su Palestra

Notizia in breve

L'Inter sta valutando l'acquisto di un centrocampista e il preferito al momento è Jones. Durante il calciomercato, ci sono state diverse trattative, incontri e sviluppi. Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sulle trattative in corso, inclusi dettagli su possibili accordi e incontri con agenti. La sessione di mercato è ancora aperta e le trattative sono in corso, con vari nomi in lista per rinforzare il reparto mediano della squadra.