Calciomercato Inter LIVE | Il preferito per il centrocampo è Jones Le novità di Fabrizio Romano su Palestra
L'Inter sta valutando l'acquisto di un centrocampista e il preferito al momento è Jones. Durante il calciomercato, ci sono state diverse trattative, incontri e sviluppi. Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sulle trattative in corso, inclusi dettagli su possibili accordi e incontri con agenti. La sessione di mercato è ancora aperta e le trattative sono in corso, con vari nomi in lista per rinforzare il reparto mediano della squadra.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 5 GIUGNO Mercato Inter, si stringe per Palestra: c’è il timbro di Chivu sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
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LInter sogna Curtis Jones Ma cè un problema enorme
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