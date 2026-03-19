Calciomercato Inter LIVE | In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo Su Palestra…

Durante l'estate, l'Inter si appresta a cambiare molto nel proprio organico con diverse trattative in corso. Koné è il primo nome che circola per rinforzare il centrocampo, mentre su Palestra ci sono aggiornamenti riguardo alle trattative in corso. La redazione di Inter News 24 segue in tempo reale tutte le trattative, incontri e affari conclusi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 18 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo. Su Palestra… Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. CALCIOMERCATO INTER: Cessione in Vista! Ecco il Mediano per CHIVU! Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Calciomercato Inter: due priorità a centrocampo; Serie A, Calciomercato Inter – Grandi novità in porta: il piano di Ausilio e Marotta; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurroCalciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere quals ... calcionews24.com Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppiaMarotta e Ausilio provano un doppio colpo in ottica calciomercato Inter: Stankovic e Ordonez dal Club Brugge per 50 milioni ... interlive.it CALCIOMERCATO INTER L’#Inter fa sul serio per Marco #Palestra. Il talento classe 2005 è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per il futuro della fascia. La valutazione è alta (40-50 milioni) e trattare con l’#Atalanta non è facile. Il piano dell’Inter sarebbe q - facebook.com facebook Results for " Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com