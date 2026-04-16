Calciomercato Inter il punto su Bastoni | dal Barcellona al prezzo fissato dai nerazzurri
Sul calciomercato dell'Inter, si parla di una possibile cessione del difensore Bastoni. Il club ha stabilito un prezzo di vendita, mentre il Barcellona si sarebbe interessato al giocatore. La trattativa riguarda la fase di negoziazione tra le parti, con dettagli ancora da definire. Non ci sono ancora ufficializzazioni da parte dei club coinvolti.
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