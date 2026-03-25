Calciomercato Inter | il punto su Alessandro Bastoni

Sul calciomercato si sono diffuse voci riguardo al futuro del difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato, il Barcellona avrebbe scelto il giocatore come rinforzo per la propria linea difensiva. Non sono state ancora ufficializzate offerte o trattative concrete, e nessuna delle parti ha confermato dettagli sul trasferimento.

Si rincorrono le voci di calciomercato sul futuro del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, prescelto – a quanto pare – dal Barcellona per rinforzare il reparto difensivo blaugrana. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: il punto su Alessandro Bastoni Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato, Inter la cessione di Alessandro Bastoni sarebbe un gravissimo errore Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il Barcellona insiste per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. CALCIOMERCATO JUVENTUS: IL PUNTO SU CHIESA, SENESI, BERNARDO SILVA E TONALI…! Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Inter, mercato diverso: niente conservazione dello status quo. Un nome segnato in maiuscolo; Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato. Inter, missione in Inghilterra: nuovo centrocampista per ChivuLa missione dell'Inter in Inghilterra non è stata solamente per il portiere. Un altro calciatore interessa ai nerazzurri ... calciomercatonews.com Inter, riunione a inizio aprile tra proprietà-dirigenza e Chivu su mercato e rinnovi: il puntoCon una stagione che rischia di essere ancora parecchio in bilico, l’Inter prova a programmare il futuro. msn.com #Inter, Calhanoglu: "Mi volevano #Juventus e Barcellona. Chivu dà un'opportunità a tutti, con Inzaghi era diverso" calciomercato.com/liste/inter-ca… x.com Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook