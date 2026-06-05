La Fiorentina sta lavorando a un piano di rinnovamento per migliorare le proprie performance. Dopo una stagione conclusa con la salvezza ottenuta all’ultima giornata, il club intende rafforzare la squadra attraverso acquisti mirati. La società ha in programma di pianificare investimenti nel mercato per ridare identità e competitività alla formazione. La strategia si concentra su nuovi innesti e sulla valorizzazione dei giocatori già presenti in rosa.

L’ultima stagione della Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca a una piazza che ha fame di calcio. Una salvezza raggiunta a tre giornate dalla fine non può essere l’obiettivo di questo club. Se in passato, sotto le gestioni di Vincenzo Italiano e di Raffaele Palladino, Firenze ha respirato l’aria d’Europa, oggi le prestazioni della squadra dicono altro. Questa sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per ridisegnare da zero le ambizioni della squadra e gettare le basi per una giusta partenza. A fare chiarezza sul nuovo mercato sono gli utimi aggiornamenti che arrivano direttamente dai vertici del club. La dirigenza è pronta a definire le strategie per la prossima stagione, confermando la chiara volontà di cambiare radicalmente marcia dopo le sofferenze dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Calciomercato Fiorentina, l’ora del riscatto: la viola pianifica la rivoluzione per ritrovare la sua identità

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#1 CALCIOMERCATO FIORENTINA 25/26 - UNA RIVOLUZIONE NECESSARIA..

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