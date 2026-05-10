Calciomercato Fiorentina | scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola

Dopo il raggiungimento della salvezza matematica, la Fiorentina ha attivato gli obblighi di riscatto per i giocatori in prestito Fabbian e Brescianini. Le società coinvolte hanno definito le cifre necessarie per finalizzare le operazioni, segnando un passo importante per le trattative di mercato dei viola. La firma degli accordi permette così alla squadra di consolidare la rosa per la prossima stagione.

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