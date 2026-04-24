Rugani la Juve aspetta la Fiorentina | cosa manca per il riscatto della Viola e la volontà del club toscano sul difensore

La Fiorentina sta valutando il riscat del difensore, ma la decisione non è ancora certa. Per completare l'acquisto sono necessarie altre tre presenze di almeno 45 minuti ciascuna, e al momento il rapporto tra il giocatore e l’allenatore non appare ottimale. La squadra toscana non ha ancora dato indicazioni definitive sul futuro del calciatore, che rimane in attesa di sviluppi.

di Francesco Spagnolo Rugani, il riscatto della Fiorentina non è così scontato. Mancano ancora 3 presenze da 45 minuti e il feeling con Vanoli è scarso. Ultime. Il futuro di Daniele Rugani è diventato un vero e proprio rebus di mercato che vede coinvolte Juventus e Fiorentina in un incrocio di clausole e prestazioni sportive. Il difensore centrale, arrivato a Firenze durante la sessione invernale, si trova oggi in una situazione di stallo che agita i piani delle due dirigenze, con i bianconeri che osservano con attenzione l’evolversi del suo impiego in maglia viola. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione che ha portato Rugani alla corte di Vanoli nasconde una condizione precisa che potrebbe cambiare il destino del calciatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani, la Juve aspetta la Fiorentina: cosa manca per il riscatto della Viola e la volontà del club toscano sul difensore Notizie correlate Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della ViolaCalciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Rugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul suo futuro. Ultimissimedi Angelo CiarlettaRugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul futuro del difensore centrale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Rugani la Fiorentina lo riscatta? Le intenzioni della Viola sul difensore Le ultime. Rugani, ecco cosa manca per far scattare l'obbligo di riscatto per la FiorentinaDaniele Rugani, difensore centrale classe 1994, vede il suo futuro in bilico tra Juventus e Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club viola ha acquistato il giocatore ... tuttojuve.com Rugani vede il riscatto della Fiorentina: quante gare mancano all’accordo con la JuveFIRENZE - Entro la fine di maggio sapremo con certezza se Daniele Rugani rimarrà o meno alla Fiorentina. C’è una condizione, nell’accordo stipulato con la Juventus, secondo cui al raggiungimento delle ... msn.com